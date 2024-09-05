Özgecan'ın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat

ZONGULDAK'ta 3 yıl önce Ayşe Özgecan Usta'nın (28) terastan düşerek ölümüyle ilgili 'Taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından tutuksuz yargılanan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın (36), beraatine karar verildi. Usta ailesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Olay, 5 Şubat 2021'de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla, olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi, korkuluklara çıkıp aşağı sarktı. Bartu Can Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Ayşe Özgecan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınıp ev hapsi verilen Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' ve yargılama aşamasında ek iddianame ile kapıyı kilitleyerek Ayşe Özgecan Usta’nın dışarıya çıkmasına engel olduğu gerekçesiyle de ‘Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlamalarıyla toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkışla'nın ev hapsi, daha sonra adli kontrol şartına çevrildi.

SAVCI, 'HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMA'DAN CEZA İSTEDİ

Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına baba Kenan Usta ile taraf avukatları katıldı. Sanık Bartu Can Akkışla ise mahkemeye gelmedi. Duruşma, savcının mütalaası ile başladı. Savcı, sanığın Ayşe Özgecan Usta’nın dışarı çıkmasını engellediği için 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan cezalandırılmasını, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan ise yasal koşullar oluşmadığından beraatini talep etti. Ayrıca, savcı evde daha sonra bulunan cep telefonunun dosyada delil kapsamına alınamayacağını söyledi.