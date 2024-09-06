Zonguldak'ta uyuşturucuya 5 tutuklama

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesi narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kilo toz esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takip ettiği şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüphelinin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 100 gramlık poşetler halinde 3 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyonda A.A., E.T., K.T., H.U., M.K.U. ve L.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., E.T., K.T., M.K.U. ve L.E. tutuklanırken, H.U. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.