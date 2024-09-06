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        Zonguldak'ta uyuşturucuya 5 tutuklama

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kilo toz esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:10
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        Zonguldak'ta uyuşturucuya 5 tutuklama
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesi narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kilo toz esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

        Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takip ettiği şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüphelinin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 100 gramlık poşetler halinde 3 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyonda A.A., E.T., K.T., H.U., M.K.U. ve L.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., E.T., K.T., M.K.U. ve L.E. tutuklanırken, H.U. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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