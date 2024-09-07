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        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi öldü

        ZONGULDAK'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Hasan Yılmaz (51), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 07.09.2024 - 17:55
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        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi öldü
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        ZONGULDAK'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Hasan Yılmaz (51), yaşamını yitirdi.

        Olay, öğle saatlerinde Dilaver Mahallesi'ndeki kaçak bir maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Hasan Yılmaz, yaşanan göçük sonrası toprak ve taş yığınlarının altında kaldı. İhbarla bölgeye, polis, jandarma, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Yılmaz'ın cesedine ulaştı. Cenaze, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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