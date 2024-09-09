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        Şehit Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİTunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Kocaeli'de törenle karşılanan naaşı, karayolu ile memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ortacı köyündeki baba ocağına getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:40
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        Şehit Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Kocaeli'de törenle karşılanan naaşı, karayolu ile memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ortacı köyündeki baba ocağına getirildi. Daha sonra belde merkezindeki meydanda şehit için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döküp, veda etti. 

        Şehit Eroğlu'nun naaşı, daha sonra Ortacı köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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