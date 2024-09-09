Şehit Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı (2)
TOPRAĞAVERİLDİTunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Kocaeli'de törenle karşılanan naaşı, karayolu ile memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ortacı köyündeki baba ocağına getirildi.
TOPRAĞAVERİLDİ
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Kocaeli'de törenle karşılanan naaşı, karayolu ile memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ortacı köyündeki baba ocağına getirildi. Daha sonra belde merkezindeki meydanda şehit için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döküp, veda etti.
Şehit Eroğlu'nun naaşı, daha sonra Ortacı köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.
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