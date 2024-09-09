Kazada, meslektaşı eşi ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi (2)

EŞİZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum'un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobilde meslektaşı olan eşi, polis memuru Filiz Mutlu Kudu ile birlikte hayatını kaybeden polis Kahraman Kudu'nun (51) cenazesi memleketi Zonguldak’a getirildi. Polis memuru için İnağzı Mahallesi’nde Hz. Hüseyin Camisi’nde tören düzenlendi. Törene protokol üyeleri, Kudu’nun yakınları ve polis teşkilatından mesai arkadaşları ile görevliler katıldı. Anne ve babalarının öldüğü kazadan hafif yaralı şekilde kurtulan Elif Su (6) ile Berrin Su Kudu (8) babalarının tabutu başında gözyaşı döktü. Kudu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.