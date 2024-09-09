Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Kazada, meslektaşı eşi ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi (2)

        EŞİZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİÇorum'un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobilde meslektaşı olan eşi, polis memuru Filiz Mutlu Kudu ile birlikte hayatını kaybeden polis Kahraman Kudu'nun (51) cenazesi memleketi Zonguldak'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:29 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada, meslektaşı eşi ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        EŞİZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobilde meslektaşı olan eşi, polis memuru Filiz Mutlu Kudu ile birlikte hayatını kaybeden polis Kahraman Kudu'nun (51) cenazesi memleketi Zonguldak’a getirildi. Polis memuru için İnağzı Mahallesi’nde Hz. Hüseyin Camisi’nde tören düzenlendi. Törene protokol üyeleri, Kudu’nun yakınları ve polis teşkilatından mesai arkadaşları ile görevliler katıldı. Anne ve babalarının öldüğü kazadan hafif yaralı şekilde kurtulan Elif Su (6) ile Berrin Su Kudu (8) babalarının tabutu başında gözyaşı döktü. Kudu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        HASTANE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

        Kahraman Kudu’nun ailesiyle beraber Ankara’da kalp ameliyatı olan annesini ziyaret ettiği ve görev yerleri Giresun'a dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama
        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Benzer Haberler

        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna u...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna u...
        Şehit Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Şehit Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Çorum'daki trafik kazasında ölen polis memuru Zonguldak'ta son yolculuğuna...
        Çorum'daki trafik kazasında ölen polis memuru Zonguldak'ta son yolculuğuna...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu'nun Zonguldak'taki ailesine şehadet haber...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu'nun Zonguldak'taki ailesine şehadet haber...
        Zonguldak'a şehit ateşi düştü
        Zonguldak'a şehit ateşi düştü
        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi öldü
        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi öldü