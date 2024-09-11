Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Yarışmaya hazırlanan madencilerden arama kurtarma tatbikatı

        ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan ve Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak 8 madenci AFAD personelinden eğitim aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarışmaya hazırlanan madencilerden arama kurtarma tatbikatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan ve Maden Kurtarma Yarışması’na katılacak 8 madenci AFAD personelinden eğitim aldı. Maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında yarışacak 8 madenci, deprem senaryosunda, enkazdan yaralı ve ceset çıkarma tatbikatı yaptı.

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde düzenlenecek 3’üncü Maden Kurtarma Yarışması’nda katılımcılar maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında yarışacak. 6 Şubat depremlerindeki azimli çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanan TTK madencilerinden 8 kişilik ekip de yarışma için 2 ay boyunca eğitim aldı. Son olarak Zonguldak AFAD personelinden, depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim alan madenciler, tatbikatla becerilerini sınadı.

        Eğitimin ardından tatbikata başlayan madencilere, bir AFAD personeli bilgi vermeden ‘Annemi kurtarın. Çalışsanıza, hadi hızlı’ gibi tepkiler göstererek tatbikatın gerçeklik hissini arttırdı. Madenciler, durumu kontrol altına alarak ‘personeli’ sakinleştirdi ve arama kurtarma çalışmasını başlattı.

        Yarışmaya katılacak arama kurtarma takımının amiri maden teknikeri Cenk Çelikel, “5 kategorinin 1’i olan deprem arama kurtarma, enkazdan yaralı ve cenaze çıkartmak şeklinde olacak. Bununla ilgili AFAD ile yaptığımız ortaklaşa çalışma sonucu tatbikat gerçekleştirdik. Hem bizim bilgi birikimimizi hem de onların teknik bilgilerini birleştirerek ülkemiz için güzel bir çalışma oldu. Yarışmada da inşallah çalışmayı en iyi şekilde yapıp güzel bir sonuç getireceğiz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
        Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklama...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklama...
        Zonguldak Valisi: Kaçak madencilikten geçinen kim varsa biz ona iş bulacağı...
        Zonguldak Valisi: Kaçak madencilikten geçinen kim varsa biz ona iş bulacağı...
        Karadeniz Ereğli'de 1000 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı
        Karadeniz Ereğli'de 1000 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı
        Kazada, meslektaşı eşi ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru toprağa...
        Kazada, meslektaşı eşi ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru toprağa...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna u...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna u...