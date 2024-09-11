Yarışmaya hazırlanan madencilerden arama kurtarma tatbikatı

ZONGULDAK’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan ve Maden Kurtarma Yarışması’na katılacak 8 madenci AFAD personelinden eğitim aldı. Maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında yarışacak 8 madenci, deprem senaryosunda, enkazdan yaralı ve ceset çıkarma tatbikatı yaptı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde düzenlenecek 3’üncü Maden Kurtarma Yarışması’nda katılımcılar maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında yarışacak. 6 Şubat depremlerindeki azimli çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanan TTK madencilerinden 8 kişilik ekip de yarışma için 2 ay boyunca eğitim aldı. Son olarak Zonguldak AFAD personelinden, depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim alan madenciler, tatbikatla becerilerini sınadı.