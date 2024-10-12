Öldürülen dayı ile yeğeninin cenazesinde jandarma timleri güvenlik önlemi aldı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ile yeğeni Yüksel Kürekci (46), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında komandoların da destek verdiği jandarma timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay, 2 gün önce Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ile galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda içki içtikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürekci de kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.