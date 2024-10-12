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        Öldürülen dayı ile yeğeninin cenazesinde jandarma timleri güvenlik önlemi aldı

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ile yeğeni Yüksel Kürekci (46), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:05
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        Öldürülen dayı ile yeğeninin cenazesinde jandarma timleri güvenlik önlemi aldı
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        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ile yeğeni Yüksel Kürekci (46), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında komandoların da destek verdiği jandarma timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Olay, 2 gün önce Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ile galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda içki içtikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürekci de kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        3'Ü AİLESİ ÜYESİ 6 GÖZALTI

        Otopside Yürekçi ile dayısı Çorukçu'nun av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çevre köylerdeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan jandarma, çalışma başlattı. Yüksel Kürekci'nin eşi N.K., kızı S.K., oğlu B.D.K., Bılık köyü muhtarı Ç.S., Ö.Y, ve B.Ü. olmak üzere 6 şüpheli, gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği yer güvenlik kordonuna alınırken, bölgeye giriş-çıkışlar da sınırlandırıldı. Soruşturma hakkında gizlilik kararı verilirken, gözaltındakilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Diğer yandan Çorukçu ve Kürekçi için Devrek ilçesi Bılık köyünde öğle vakti cenaze düzenlendi. Cenaze sırasında komandoların da destek verdiği jandarma timleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Namaz sonrası cenazeler, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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