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        Polisin 750 saatlik kamera kaydıyla çözdüğü cinayeti alacak meselesi nedeniyle işlemiş

        ZONGULDAK'ta, evinde 54 bıçak darbesiyle öldürülen Kamil Gezer'in (70) cinayet şüphelisi Engin Verimli (43), 750 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek kimliği tespit edilip yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:54 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:00
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        Polisin 750 saatlik kamera kaydıyla çözdüğü cinayeti alacak meselesi nedeniyle işlemiş
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        ZONGULDAK’ta, evinde 54 bıçak darbesiyle öldürülen Kamil Gezer'in (70) cinayet şüphelisi Engin Verimli (43), 750 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek kimliği tespit edilip yakalanıp, tutuklandı. Verimli’nin Gezer'i, alacak meselesinden çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi.

        Olay, 21 Ekim günü Asma Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil Gezer'den haber alamayan komşusu evine gitti. Kapıyı açan olmayınca komşusu, Gezer'i cep telefonuyla aradı. Telefonun sesi içeriden gelip kapıyı açan olmayınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, banyoda Kamil Gezer'i kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede Gezer'in 54 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Gezer, otopsi sonrası toprağa verildi.

        Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yaklaşık 750 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin Engin Verimli olduğunu belirledi. Şüpheli, önceki gün polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ise Çaycuma ilçesinde ormanda bulundu.

        Engin Verimli'nin Gezer'i alacak meselesinden çıkan tartışmada öldürdüğü öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Verimli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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