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        Ölen annesi için mevlit okunurken kalp krizinden hayatını kaybetti

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 2 gün önce ölen annesi Şerife Çakır (68) için mevlit okunurken kalp krizi geçiren Taşkın Çakır (31), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:10
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        Ölen annesi için mevlit okunurken kalp krizinden hayatını kaybetti
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 2 gün önce ölen annesi Şerife Çakır (68) için mevlit okunurken kalp krizi geçiren Taşkın Çakır (31), yaşamını yitirdi.

        Olay, Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Şerife Çakır, geçen hafta cuma günü, hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Şerife Çakır toprağa verilirken, dün oğlu Taşkın Çakır'ın evinde mevlit okundu. Taşkın Çakır, mevlit okunduğu sırada fenalaştı. Çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşkın Çakır, kurtarılamadı. Çakır'ın kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

        Taşkın Çakır'ın cenazesinin yarın Ömerler köyündeki camide kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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