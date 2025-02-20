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        Zonguldak'ta 16 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

        ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:50
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        Zonguldak'ta 16 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
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        ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Zonguldak’ta kar yağışı aralıklarla etkili olurken, kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentin ana arterlerinde ekipler karla kaplı yollarda çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri şehirlerarası yollarda, il özel idaresi ekipleri ise kırsal kesimde yolları açık tutmak için çalışma başlattı.

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