Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 81 köy yolu kapandı

        ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar da 1 gün tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 81 köy yolu kapandı
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar da 1 gün tatil edildi. Tatil kararı sabah alınınca bazı öğrencilerin yolda olduğu, öğrenci servislerinin karda zorluk yaşadığı görüldü. Sürücüler, yer yer trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Zonguldak'ta kar yağışı etkisini arttırdı. Güne beyaz örtüyle başlayan kent sakinleri, işe ve okula gitmek için yola çıktı. Araçlar, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Zonguldak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı. Tatil haberini duyan öğrenciler, ulaştıkları okullarından evlerine geri gitmeye çalıştı. Kar yağışının şiddetini arttırmasıyla bazı araçlar ve öğrenci servisleri yolda kaldı. Kimi veli okul kapısından, kimisi yarı yoldan geri döndü. 2 kızını okula götürmeye çalışırken tatil olduğunu öğrenen Serdar Köroğlu, "Tatil olduğunu şimdi öğrendik. Geri dönüyoruz. Çıkmıştık erkenden" dedi. Okulların tatil olmasına sevinen Elçin ve Burçak Köroğlu kardeşler de mutlu olduklarını, eve dönünce kar topu oynayacaklarını söyledi.

        SERVİSÇİLER ZOR ANLAR YAŞADI

        Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde yolda kalan öğrenci servisi sürücüsü Ahmet Canbaz, "Servisçiler olarak servis yapmayalım demiyoruz. Benim arabamın lastiği yepyeni. Biraz eskiyenleri değiştirip yenisini aldık, şuradan çıkamadık. Büyük araçlar zor gidiyorlar. Burası sahil kesimi; bir de yukarıları, ara sokakları düşünün. Ara sokaktan çocuk alıyoruz, ana caddeden almıyoruz ki. Okula vardık, okul tatil edildi. Öngördüğümüz için okuldan ayrılmadık, tatil olursa çocukları alalım diye. Alıp buraya kadar geldik; dağıtacaklarımızın çoğunu da yürüyerek evlerine bıraktık" dedi. Aracının lastiklerine zincir saran servis şoförü Muharrem Demirci, "Çocuklar okulda kaldı, alıp bırakmak için zincir takıyorum" diye konuştu.

        81 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Öte yandan kar yağışı yüksek kesimleri de etkiledi. 775 kilometre uzunluğundaki 81 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kentte ayrıca motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Ekiplerin hem kent merkezlerinde hem de köyler yollarında ulaşımın aksamaması için karla mücadelesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Zonguldak ve Bartın'da 162 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Zonguldak ve Bartın'da 162 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Zonguldak ve Bartın'da eğitime ara verildi
        Zonguldak ve Bartın'da eğitime ara verildi
        Zonguldak'ta şehre inen çakal güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Zonguldak'ta şehre inen çakal güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Zonguldak'ta 16 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        Zonguldak'ta 16 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        GÜNCELLEME - Zonguldak ve Bartın'da kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıl...
        GÜNCELLEME - Zonguldak ve Bartın'da kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıl...