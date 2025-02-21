Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 81 köy yolu kapandı (2)
KARKEYFİNİ BİSİKLETLE ÇIKARDILARZonguldak'ın Alaplı ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
KARKEYFİNİ BİSİKLETLE ÇIKARDILAR
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede beyaz örtü oluşurken, 2 kişi de tırpan motoru ile güçlendirilmiş bir bisiklete binerek karın keyfini çıkardı. İlçede, ekipler kapanan yolları açmak ve trafik akışının sağlanması için çalışmalarını sürdürdü.
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