Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 81 köy yolu kapandı (2)

KARKEYFİNİ BİSİKLETLE ÇIKARDILAR

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede beyaz örtü oluşurken, 2 kişi de tırpan motoru ile güçlendirilmiş bir bisiklete binerek karın keyfini çıkardı. İlçede, ekipler kapanan yolları açmak ve trafik akışının sağlanması için çalışmalarını sürdürdü.