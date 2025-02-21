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        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 81 köy yolu kapandı (2)

        KARKEYFİNİ BİSİKLETLE ÇIKARDILARZonguldak'ın Alaplı ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:10
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        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 81 köy yolu kapandı (2)
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        KARKEYFİNİ BİSİKLETLE ÇIKARDILAR

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede beyaz örtü oluşurken, 2 kişi de tırpan motoru ile güçlendirilmiş bir bisiklete binerek karın keyfini çıkardı. İlçede, ekipler kapanan yolları açmak ve trafik akışının sağlanması için çalışmalarını sürdürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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