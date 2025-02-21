Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (3)
KAPALIKÖY YOLU SAYISI 163'E YÜKSELDİZonguldak'ta kar yağışı devam ederken, kapanan köy yolu sayısı 163'e yükseldi.
KAPALIKÖY YOLU SAYISI 163'E YÜKSELDİ
Zonguldak'ta kar yağışı devam ederken, kapanan köy yolu sayısı 163'e yükseldi. Zaman zaman etkisini gösteren kar nedeniyle yolda kalan sürücülere polis ekiplerinin yardım ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Yolu kapanan Cemaller köyünde yaşayan Kadir Hamidi, traktörüyle yola çıktığını ancak kardan ilerleyemediğini söyledi.
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