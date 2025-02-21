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        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (3)

        KAPALIKÖY YOLU SAYISI 163'E YÜKSELDİZonguldak'ta kar yağışı devam ederken, kapanan köy yolu sayısı 163'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:20
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        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (3)
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        KAPALIKÖY YOLU SAYISI 163'E YÜKSELDİ

        Zonguldak'ta kar yağışı devam ederken, kapanan köy yolu sayısı 163'e yükseldi. Zaman zaman etkisini gösteren kar nedeniyle yolda kalan sürücülere polis ekiplerinin yardım ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Yolu kapanan Cemaller köyünde yaşayan Kadir Hamidi, traktörüyle yola çıktığını ancak kardan ilerleyemediğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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