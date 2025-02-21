Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (4)

İSTANBULYOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Zonguldak- İstanbul kara yolunda trafik etkili olan kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı uzun araçlar yolda kaldı. Ekipler ise yolu açmak için kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü.

125 KÖY YOLU KAPALI

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kapalı köy yollarının bir kısmı yeniden ulaşıma açıldı. 1257 kilometre uzunluğundaki 125 köy yolunu açma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Ayrıca Özel İdare ekipleri yolu kapalı köylerde rahatsızlanan kişileri de iş makinası veya arazi araçlarıyla sağlık ekiplerine ulaştırdı.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK KARDAN ADAMLAR YAPTI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde ise öğrenciler karın keyfini çıkardı. Öğrenciler, yaklaşık 2 metrelik kardan adamlar yaptı. Bazı öğrenciler kar topu savaşı yaparken, bazıları ise kardan adamlarla fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerden Baha Yılmaz, “Arkadaşlarımız çok güzel bir kardan adam yapmış. Onunla beraber fotoğraf çekiliyoruz. İnsanlar birbirini tanımasa da birbiriyle kar topu oynayıp eğleniyor. Güzel. Kardan adam 1,90 boyunda var. Farklı noktalarda da kardan adamlar var. Fotoğraf çekilip karın tadını çıkarıyoruz” dedi.