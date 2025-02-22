Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (5)
GECEKAR KEYFİZonguldak'ta kar, gece saatlerinde de devam etti.
GECEKAR KEYFİ
Zonguldak’ta kar, gece saatlerinde de devam etti. Bir anda bastıran yağış nedeniyle Zonguldak- İstanbul yolu karla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ereğli ilçesi Kandilli beldesi yol ayrımında bulunan yöresel ürünlerin satıldığı tepede ise vatandaşlar kar keyfi yaptı. Yüzlerce aracın geldiği bölgede yol, araçlardan dolayı kapandı. Karın vazgeçilmezi sucuk- ekmek de yenirken, vatandaşlar yaktıkları ateşin başında aileleri ile birlikte keyif yaptı. Bir araçtan çalınan müzikle de kimisi dans etti. Çocuklar ise poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı. Ailesiyle kar üstüne sandalye atıp ateş yakan Musa Aksoy, “Karın keyfini çıkartıyoruz. Ateşimizi yaktık, çayımız, çerezimiz var. Eğleniyoruz kafamıza göre” dedi.
KAPALI KÖY YOLU SAYISI AZALDI
Sabah saatlerinde 163 kapalı köy yolu bulunan kentte yapılan çalışmalarla 134 köy yolu ulaşıma açıldı. 29 köy yolunu açmak için çalışmalar sürerken, anayollarda da kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.
MOTOKURYELER ÇALIŞMAYACAK
Valilikten yapılan açıklamada ise cumartesi günü motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.
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