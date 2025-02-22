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        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (5)

        GECEKAR KEYFİZonguldak'ta kar, gece saatlerinde de devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 00:59 Güncelleme: 22.02.2025 - 01:05
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        Zonguldak'ta okullar tatil edildi, 163 köy yolu kapandı (5)
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        GECEKAR KEYFİ

        Zonguldak’ta kar, gece saatlerinde de devam etti. Bir anda bastıran yağış nedeniyle Zonguldak- İstanbul yolu karla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ereğli ilçesi Kandilli beldesi yol ayrımında bulunan yöresel ürünlerin satıldığı tepede ise vatandaşlar kar keyfi yaptı. Yüzlerce aracın geldiği bölgede yol, araçlardan dolayı kapandı. Karın vazgeçilmezi sucuk- ekmek de yenirken, vatandaşlar yaktıkları ateşin başında aileleri ile birlikte keyif yaptı. Bir araçtan çalınan müzikle de kimisi dans etti. Çocuklar ise poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı. Ailesiyle kar üstüne sandalye atıp ateş yakan Musa Aksoy, “Karın keyfini çıkartıyoruz. Ateşimizi yaktık, çayımız, çerezimiz var. Eğleniyoruz kafamıza göre” dedi.

        KAPALI KÖY YOLU SAYISI AZALDI

        Sabah saatlerinde 163 kapalı köy yolu bulunan kentte yapılan çalışmalarla 134 köy yolu ulaşıma açıldı. 29 köy yolunu açmak için çalışmalar sürerken, anayollarda da kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

        MOTOKURYELER ÇALIŞMAYACAK

        Valilikten yapılan açıklamada ise cumartesi günü motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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