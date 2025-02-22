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        Zonguldak'ta kar yağışı, 252 köy yolu ulaşıma kapandı

        ZONGULDAK'ta gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:05
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        Zonguldak'ta kar yağışı, 252 köy yolu ulaşıma kapandı
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        ZONGULDAK'ta gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle 252 köy yolu ulaşıma kapanırken, kentin tamamını beyaz örtü kapladı.

        Kentte 3 gündür aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. İl genelinde 2 bin 524 kilometre uzunluğundaki 252 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde, sahilden yollara her yer beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki araçların çevresinde 40 santimi aşan kar birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, karın tadını çocuklar çıkardı. Ekipler, yolları açmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Daha fazla kar yağışında aracının zarar görmemesi için temizlediğini söyleyen sebze taşımacılığı yapan Ahmet Akar, "Bu karda hiçbir yere gidilmez. Bugün 70 santim kar bekleniyor, bir 70 daha yağsa benim çatım çöker. O yüzden malıma sahip çıkmam lazım" dedi.

        DENİZ SUYU İLE YOLLARI YIKADILAR

        Alaplı ilçesinde itfaiye ekipleri deniz suyu ile karlı yolları yıkadı. İtfaiye aracından püskürtülen su ile asfalttaki kar temizlenmeye çalışıldı. 12 yıldır deniz suyunu kullandıklarını anlatan İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, "Alaplı Belediyesi olarak her yıl sayın Belediye Başkanımızın talimatıyla kar yağdığı dönemlerde deniz suyu ile karla mücadeleye itfaiye teşkilatı olarak devam etmekteyiz. Deniz suyu doğal bir katkı maddesidir. Doğal malzemeyi alıp, doğal bir şekilde kullanmaktayız. Don olmadığı, ayaz olmadığı sürece deniz suyunu tüm yollarımızı açmak için kullanıyoruz. Bunun yanında tüm iş makinelerimizde karla mücadele çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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