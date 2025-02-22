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        Zonguldak'ta kar yağışı, 252 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

        52KÖY YOLU AÇILDIZonguldak'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:47 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:50
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        Zonguldak'ta kar yağışı, 252 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
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        52KÖY YOLU AÇILDI

        Zonguldak'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santime yaklaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimden fazla olduğu bildirildi. Sabah saatlerinde kapalı olan 252 köy yolundan 52'si, çalışmalar sonucu tekrar açıldı. Diğer yandan Ankara ve İstanbul istikametlerine uzun araç geçişine izin verilmezken, zaman zaman kar yağışının bastırmasıyla yol kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmayı sürdürdü.

        SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA DAĞITTILAR

        Kentte hem Ereğli Belediyesi hem de polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı. Polis ekipleri, farklı noktalara mama bıraktı. Belediye ekipleri de hem besleme alanlarını temizledi hem de sokakta kedi ve köpekler için mama dağıtımı yaptı.

        KAYARAK KARIN TADINI ÇIKARDILAR

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin merkez kampüsü içinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Beyaza bürünen yokuşu fırsat bilen öğrenciler ve çocuklar, yanlarında getirdikleri poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı. Kampüs içinde çok sayıda kardan adam yapılırken, boyu 3 metreyi aşan kardan adam dikkat çekti. Çocukluğunu yaşadığını söyleyen Sefa Okuducu "Karın tadını çıkartıyoruz. Yoğun bir kar yağışı sürüyor. Çocukluğumuzu yaşadık. 3 yıldır buradayım, ilk kez bu kadar kar görüyorum" dedi.

        KARIN ÜSTÜNE YATIP STREST ATTI

        Yorgun hissettiği için stres atma amacıyla kara uzandığını anlatan Nida Nur Yorgun, "Şu an kendimi çok yorgun ve bitkin hissediyorum ve kafayı dinliyorum. Hayat biraz bayıcı ama şu an karın tadını çıkartıyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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