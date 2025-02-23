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        Zonguldak'ta 111 köy yolu kardan kapandı, okullar tatil edildi (2)

        OKULLARTATİL EDİLDİZonguldak Valiliği, kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:07 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:10
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        Zonguldak'ta 111 köy yolu kardan kapandı, okullar tatil edildi (2)
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        OKULLARTATİL EDİLDİ

        Zonguldak Valiliği, kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada çocukları kreş ve anaokuluna giden kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli olacağını belirtildi.

        Valilikten yapılan açıklamada ayrıca Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’na girecek olan, ancak ulaşım güçlüğü çeken adaylara polis, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin hem taşımada hem de konaklamada yardımcı olduğu bildirildi.

        KAR MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara dron ile havadan görüntülendi. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimi geçti. Denize sıfır konumda bulunan adliye binası ve çevresinde ise kar kalınlığı 30 santimi buldu.

        10 KÖY YOLU AÇILDI

        İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız süren çalışmalarıyla 10 köy yolu ulaşıma açıldı. 111 köy yolunun açılması için çalışmaları ise devam ediyor.

        EBELER KARDAN HAMİLE KADIN YAPTI

        Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan ebe, hemşire ve doktorlar nöbette buldukları fırsatta hastane önünde boyu 1 metreyi aşan ‘kardan hamile kadın’ yaptı.

        Kent genelinde ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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