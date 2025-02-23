Zonguldak'ta 111 köy yolu kardan kapandı, okullar tatil edildi (2)

OKULLARTATİL EDİLDİ

Zonguldak Valiliği, kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada çocukları kreş ve anaokuluna giden kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli olacağını belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’na girecek olan, ancak ulaşım güçlüğü çeken adaylara polis, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin hem taşımada hem de konaklamada yardımcı olduğu bildirildi.

KAR MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara dron ile havadan görüntülendi. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimi geçti. Denize sıfır konumda bulunan adliye binası ve çevresinde ise kar kalınlığı 30 santimi buldu.

10 KÖY YOLU AÇILDI

İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız süren çalışmalarıyla 10 köy yolu ulaşıma açıldı. 111 köy yolunun açılması için çalışmaları ise devam ediyor.

EBELER KARDAN HAMİLE KADIN YAPTI

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan ebe, hemşire ve doktorlar nöbette buldukları fırsatta hastane önünde boyu 1 metreyi aşan ‘kardan hamile kadın’ yaptı.

Kent genelinde ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.