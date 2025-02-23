Zonguldak'ta 111 köy yolu kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anteni temizlemek isteyen öğretmen düşüp öldü (3)

KARBİRİKEN ÇANAK ANTENİ TEMİZLEME İSTEYEN ÖĞRETMEN, DÜŞEREK ÖLDÜ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Yenimahalle'de, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni İsmail Oruçoğlu, çanak antende biriken karı temizlemek için evinin yanındaki garajın üstüne çıktı. Dengesini kaybeden Oruçoğlu, düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oruçoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Oruçoğlu’nun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

ZONGULDAK'TA ÜNİVERSİTE TATİL EDİLDİ

Öte yandan, kar nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 24 Şubat'ta eğitime 1 gün ara verildi. Zonguldak'ta yapılan çalışmalar neticesinde ise 111 olan kapalı köy yolu sayısı 94'e düştü. 17 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden açıldı.

ATVNİN DEVRİLMESİ KAMERADA

Ereğli ilçesinde kar gezisine çıkan T.D. yönetimindeki ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada T.D. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü T.D. asfalta devrildiği kazayı kol kırığıyla atlattı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MUHTAR, TRAKTÖRLE AMBULANSA YOL AÇTI

Alaplı ilçesi Akköy’de ise kar köy yolunu kapattı. Köyde yaşayan Yaşar Akcan için sağlık ekiplerine haber verilmişti ancak ambulans kapalı yol nedeniyle köye ulaşamadı. Köy Muhtarı Kadir Tomakin, traktörüne taktığı küreme aparatıyla yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

KIZ ÇOCUĞU KAYARKEN BETON BLOĞA ÇARPTI

Alaplı ilçesinde oturdukları Gençlik Sitesi içinde arkadaşlarıyla yokuştan kayan Betül Zümre Güzel (13), beton bloğa çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Rampanın buzlu olmasından dolayı çocuğu ambulansa taşıyamayan sağlık ekibi, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibinin yokuştan halat uzatmasıyla sedye yola çekildi. Güzel, Alaplı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.