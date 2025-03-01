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        Zonguldak'ta madenciler ilk sahuru, yerin 120 metre altında yaptı

        ZONGULDAK'ta maden işçileri, Ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle tahtayla ve tahkimat malzemelerinden kurdukları sofrada yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 06:09 Güncelleme: 01.03.2025 - 06:15
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        Zonguldak'ta madenciler ilk sahuru, yerin 120 metre altında yaptı
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        ZONGULDAK'ta maden işçileri, Ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle tahtayla ve tahkimat malzemelerinden kurdukları sofrada yaptı.

        Kentin en önemli geçim kaynağı olan taş kömürü üretimi, birçok maden ocağında 3 vardiya şeklinde 24 saat sürüyor. Kilimli ilçesi Gelik beldesinde özel bir maden şirketine ait ocakta 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, Ramazan ayının ilk sahurunu maden ocağında yaptı. Yerin 120 metre altında, sahur vaktinin gelmesiyle çalışmalarına ara veren maden işçileri, tahkimat malzemelerinden ve tahtadan yer sofrası kurdu. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri kömür karası elleriyle hazırlayan işçiler, birlikte dua ederek ilk sahurlarını yaptı. İşçiler sahurun ardından işlerine döndü.

        'ISITMA SORUNU OLDUĞU İÇİN SULU YEMEĞİMİZ YOK'

        16 yıllık maden işçisi Turan Açıkgöz (51), kurdukları sahur sofrasında ısıtamadıkları için sulu ve sıcak yiyecek bulunmadığını belirtirken, “Madende bütün arkadaşlar ellerinde ne varsa getirirler ortaya koyarız, kardeş gibi herkes oturur, yeriz. Ramazan ayının tüm İslam alemine, tabii ki Zonguldaklı madencilere hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazasız, belasız çalışmayı nasip etsin, Cenab-ı Allah. Soframızda, aperatif şeyler var. Isıtma sorunu olduğu için sulu yemeğimiz yok. Domatesimiz, soğanımız var. Dolma, zeytin, peynir, kek. Ramazanın bereketi köfte var. Poğaça getirmiş arkadaşlar. Zaten yerin altında çalıştığın zaman arkadaşlarınla beraber oturup o ortamı yaşıyorsun ya, önemli olan o. Burada kazasız belasız, akraba gibiyiz hepimiz. Değişik ilçelerden gelmiş arkadaşlar, kardeş kardeş çalışıyoruz.” dedi.

        'KAZASIZ BELASIZ BİTİRİRSEK, KALKIP ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN YANINA GİDİYORUZ'

        Ramazan ayındaki sahurları 30 yıla yakındır ailesinden uzakta yaptığı söyleyen Cemal Altun (62), “İlk sahuru yapıyoruz yer altında. Arkadaşlar ne varsa getirmişler. Yeraltında domates, soğan, zeytinin tadı bir başka. Her şey lezzetli. Yer üstündeki gibi değil ama yeraltında daha farklı şeyler var. Ondan sonra da kalkıp besmele çekip işimize devam ediyoruz. Kazasız belasız bitirirsek kalkıp çoluk çocuğumuzun yanına gidiyoruz. 35 yıldır madendeyim, madencilik Zonguldak’ın kaderi. Madenci olmazsa olmaz. İyi bir duygu, alın teri, kazandığın paranın kıymetini biliyorsun, bereketli. Madencinin parası bereketli, alın teri çünkü. Aşağı, yukarı 25- 30 yıl ailemden ayrı sahur geçirmişimdir. Aileyle olmak da iyi, arkadaşlarla olmak da. Çünkü biz buraya ekmeğimizin parasını kazanmak için geliyoruz.” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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