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        İskeleden düşen işçi, yaşam savaşını kaybetti

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yüksek fırın baca izolasyonu yaptığı 3 metrelik iskeleden düşen Çetin Aydeniz (47), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:55
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        İskeleden düşen işçi, yaşam savaşını kaybetti
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yüksek fırın baca izolasyonu yaptığı 3 metrelik iskeleden düşen Çetin Aydeniz (47), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 1 Mart'ta Ereğli ilçesi organize sanayi bölgesindeki bir firmada meydana geldi. Yüksek fırın baca izolasyonu yapmak için iskeleye tırmanan Çetin Aydeniz, 3 metre yüksekten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydeniz'i özel bir hastaneye götürdü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aydeniz'in kafatasında ve kolunda kırıklar ile solunum sıkıntısı çektiği tespit edildi. Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Aydeniz, bu sabah yaşamını yitirdi.

        Soruşturma sürüyor.

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