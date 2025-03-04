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        Zonguldak'ta, mezarlığa devrilen traktörün sürücüsü öldü

        ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesi Aktarla köyünde, 5 metre yükseklikten mezarlığa devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Karabacak (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:58 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:00
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        Zonguldak'ta, mezarlığa devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesi Aktarla köyünde, 5 metre yükseklikten mezarlığa devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Karabacak (60), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Gökçebey ilçesi Aktarla köyünde meydana geldi. Mustafa Karabacak yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 5 metre yükseklikten yol kenarındaki mezarlığa devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 4 çocuk babası Karabacak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karabacak’ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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