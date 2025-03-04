Zonguldak'ta, mezarlığa devrilen traktörün sürücüsü öldü

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karabacak’ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Gökçebey ilçesi Aktarla köyünde meydana geldi. Mustafa Karabacak yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 5 metre yükseklikten yol kenarındaki mezarlığa devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 4 çocuk babası Karabacak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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