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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

        ZONGULDAK'ta polis ile jandarmanın ayrı ayrı yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:35
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
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        ZONGULDAK'ta polis ile jandarmanın ayrı ayrı yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Kent merkezinde polis, Devrek ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon yaptı. Jandarma 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis de 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. ile H.K., D.T., H.K. ve S.Y.'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 60 gram uyuşturucu madde, 6 litre sahte içki, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 640 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden E.İ. ile H.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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