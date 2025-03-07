Grizu patlamasında ölen 103 madenci, 42'nci yılda dualarla anıldı

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesi’nde 7 Mart 1983’te meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi, facianın 42’nci yılında dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Armutçuk Müessesi’nde, 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 103 maden işçisi için anma töreni düzenlendi. Facianın meydana geldiği Armutçuk Müessesesi’nde düzenlenen anma programına Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan ile GMİS yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Madenciler için saygı duruşunda bulunulan törende konuşan GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, 42 yıl önce şehit olan 103 maden işçisini, tüm maden şehitlerini ve vatanın tüm şehitlerini sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Şehit madenciler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilen programın ardından maden işçileri ocağa inip mesailerine başladı.