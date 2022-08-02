Zonguldak'ta "Kafes Balıkçılığı" projesi için denizde araştırma yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA)- Zonguldak'ta "Kafes Balıkçılığı" projesi için Ereğli, Alaplı ve Akçakoca sahilinin 3,5 mil açığında araştırma yapıldı.

Alaplı Ticaret ve Sanatı Odasından yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek ticaret ve sanayi odaları iş birliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) rehberliğinde, bölgede planlaması yapılan proje için iki yıldır bilimsel çalışma ve araştırmalar yürütülüyor.



Proje kapsamında Trabzon Araştırma Geliştirme Enstitüsü (TAGEM) uzmanları Eyüp Çakmak ve Recep Parlak tarafından Ereğli, Alaplı, Akçakoca sahilinde uygulama yapılacak alanda incelemelerde bulunularak, numuneler alındı.

Araştırma ve incelemeye, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, BAKKA Yatırım Destek Ofisi görevlisi Mustafa İnanır, BAKKA Yenilikçilik ve Rekabetçilik Birim Başkanı Hakkı Yavuz Toplu, Zonguldak İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Recep Küçük, Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak ve Alaplı TSO Genel Sekreteri Taner Arslan da katıldı.



Projede bir aşama daha geçilerek, önemli bir mesafe kat edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.