Zonguldak'ta işçi servisi yangında kullanılamaz hale geldi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta işçi servisi midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden Asım Ç'nin kullandığı 67 NP 800 plakalı işçi servisinin motor kısmı, Elvanpazarcık mevkisinde yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, içinde yolcu bulunmayan aracı hızla durdurarak itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçilerini taşımakta kullanılan midibüs tamamen yandı.

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