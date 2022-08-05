Alaplı'da toplu sünnet şöleni yapıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Alaplı Belediyesi 22. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'nde, sünnet ettirilen 100 çocuk için ailelerinin de katılımıyla belediye binası önünde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 100 çocuğun sünnet ettirildiğini belirterek, "Allah tüm çocuklarımızın bahtlarını açık etsin, damatlıklarını da görmeyi nasip etsin." ifadesini kullandı.

Tekin, şölene destek verenlere teşekkür etti.

Etkinlik, sünnet çocuklarına hediye takdimi ve şehir turuyla sona erdi.



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