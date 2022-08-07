Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta komşusunun bıçakla yaraladığı kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer A. (55) ile Aydın A. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Serkan L. bıçakla Hacer ve Aydın A'yı yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hacer A. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan Aydın A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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