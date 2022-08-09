Alaplı'da çocuklar harçlıklarını sokak hayvanları için bağışladı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sokak hayvanlarına mama desteği sağlanması için düzenlenen etkinliğe çocuklar ve ebeveynleri ilgi gösterdi.



Alaplı Sokak Hayvanları Koruma Derneği ve yerel ses sanatçısı Muammer Darçın'ın iş birliğiyle Sahil Park'ta yapılan etkinlikte, sokak hayvanlarına mama alınması için 3 gün boyunca bağış toplandı.

Şarkılarıyla katılımcılara destek çağrısı yapan Darçın, AA muhabirine, çocukların kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları bağış kutusuna attıklarını görünce çok duygulandıklarını söyledi.

Hayvanlar konusundaki duyarlılığın bu şekilde dile getirilmesinden çok mutlu olduklarını ifade eden Darçın, "Çocuklarımız ve ilçe halkımız büyük destek verdi. İyi de bağış topladık. Seneye daha büyük organizasyon düzenleyeceğiz." dedi.

Dernek Başkanı İlknur Soydaş da etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

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