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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli'de çocuklar için ıslanma ve oyun havuzu yapılacak

AA

Ereğli'de çocuklar için ıslanma ve oyun havuzu yapılacak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çocuklar için ıslanma ve oyun havuzu projesi hayata geçirilecek.

Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, gazetecilere, Bozhane mevkisindeki Sanat Sokağı'nın bulunduğu 450 metrekare alana yapılacak projede çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Projenin Batı Karadeniz bölgesinde ilk olduğunu aktaran Bulak, şu bilgileri verdi:

"Planlama yapılan alanda çocuklar, zeminden çıkan 40 noktadan su hareketiyle dans edecek, su hareketinin devamında su buharından oluşan sis bulutunun içinde eğlenceli vakit geçirecek. Tüm çocuklarımızın güvenli ve eğlenceli vakit geçirmesi için son teknoloji filtrasyon sistemi kullanılacak. Sistem otomatik olarak çalışacak. Her su hareketinde çocuklara ulaşan suyun temiz olması sağlanacak."

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