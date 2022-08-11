Ereğli Belediyesinde toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı

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ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında Personel Limited Şirketinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2024 tarihlerinde geçerli olacak toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

En düşük maaşın 8 bin 128 lira olduğunu aktaran Posbıyık, "Sözleşmeye göre en düşük işçi ücretine yapılan zam yüzde 64 oldu. 2 olan ikramiye 3'e çıkarıldı. Sosyal yardım, sorumluluk zamları ve ikramiyelerde artış oranı yüzde 100 ile yüzde 167 oranında belirlendi." dedi.

Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş da bölgenin en güzel sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, Posbıyık ve ekibine teşekkür etti.

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