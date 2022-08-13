Zonguldak'ta kaçak su kullanımıyla mücadelede ihbarın önemli olduğu belirtiliyor

ZONGULDAK (AA) - Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği Başkanlığınca, kaçak su kullanımının önüne geçilmesi için yapılacak ihbarların vatandaşlık görevi olduğu bildirildi.



Başkanlıktan yapılan açıklamada, birliğe bağlı Ulutan Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin, üye belediyeler Zonguldak, Kozlu, Kilimli ve Çatalağzı ile Gelik ve Muslu belde belediyelerinde yaşayan yaklaşık 180 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Kaçak su kullanımının önüne geçilmesi için yapılacak ihbarların önemine dikkat çekilen açıklamada, "Su kaynakları etkin ve verimli kullanılmadığı takdirde Türkiye'nin 2030'lu yıllar itibarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna gelmesi muhtemeldir. Su tüketiminde hızla artan talep ve değişen iklim koşulları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde kuraklık etkileri yaşanmakta ve buna bağlı olarak da su kayıplarının azaltılması ve kontrolü hayati önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşamın en temel ögelerinden olan suyu temiz, güvenilir ve ucuz şekilde halkımızın kullanımına sunmak, su kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak adına birliğimizden su temin eden üye ya da üye olmayan tüm belediyelerimizin içme suyu kayıp-kaçaklarıyla yaptığı mücadelenin yanı sıra vatandaşlarımızın da özellikle kaçak su kullanımıyla ilgili ahlaki ve vicdanı açıdan daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, kaçak su kullananlar birçok kişinin de hakkına girmekte olup topluma da zarar vermektedir. Kaçak su kullanımıyla ilgili yapılacak ihbarların bir vatandaşlık görevi olduğu hususunu da ayrıca belirtmek isteriz."

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