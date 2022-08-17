İki çocuğun okul bahçesinde bulduğu para dolu çanta sahibine ulaştırıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki çocuğun okul bahçesinde bulduğu para dolu çanta sahibine teslim edildi.

Bağlık Mahallesi'nde Nimet İlköğretim Okulu bahçesinde futbol oynayan Toprak Aksakal (10) ve Poyraz Yılmaz (10), içerisinde para olan çanta buldu.

Çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen çocuklar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları araştırmada içerisinde 17 bin 500 lira para olan çantanın sahibinin Hüseyin Ilgın olduğunu belirledi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne çağırılan Ilgın'a, parası teslim edildi.

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