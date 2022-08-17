GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı

AA

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, toplantının GMİS Genel Merkezi'nde Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, sendika genel kurul süreci, toplu iş sözleşmeleri, banka promosyonlarının yenilenmesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) işçi alımı çalışmaları ile iş yeri sorunlarının görüşüldüğü toplantıda alınan kararların sonuç bildirisiyle açıklandığı belirtildi.

Sendikanın 12. Olağan Genel Kurulu sürecinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi amacıyla sendika şubeleri ile genel merkez genel kurullarının oluşması için yapılan taban delege seçimlerinin 4 Ekim'de başlatılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanlar Kurulumuz, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2024 tarihleri arasını kapsayacak TTK'de 30'uncu, MTA'da 20'nci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri için taslak çalışmalarının başlatılmasına, genel kurullarımızda seçilecek yönetimlerin süreci sağlıklı yürütebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasına karar vermiştir. Yerli ve milli kaynaklarımızı ülkemiz ekonomisine kazandıran TTK ile MTA daha verimli çalışabilmesi ve ülkemiz ekonomisine daha yüksek katkıda bulunabilmesi için TTK ve MTA'nın işçi açıklarının en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarına devam edecektir."

Açıklamada, Başkanlar Kurulunun, TTK ve MTA çalışanları için bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının iptal edilerek yenilenmesini veya banka promosyon bedellerinin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini talep ettiğine değinilerek, "Başkanlar Kurulumuz, TTK ve MTA'da çalışan üyelerimizin banka promosyonlarının yenilenmesi veya güncellenmesi için çalışmalarını sonuç alınıncaya kadar sürdürme kararı almıştır. 76 yıllık mücadele tarihimizde olduğu gibi her şart altında birlik ve beraberliğini koruyacak, üyelerimizin mevcut kazanımlarından en küçük bir taviz vermeyecek, haklı ve meşru taleplerimiz için mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki çocuğun okul bahçesinde bulduğu para dolu çanta sahibine ulaştırıldı
YEREL HABERLER İki çocuğun okul bahçesinde bulduğu para dolu çanta ...
TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı
YEREL HABERLER TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden ...
Zonguldak'ta bulunan yaralı tilki tedaviye alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bulunan yaralı tilki tedaviye alındı
Top oynarken buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
YEREL HABERLER Top oynarken buldukları para dolu çantayı sahibine ...
Zonguldak'ta üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 ...
Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu ...
Çakıl yüklü kamyon, Ergün Penbe'nin babasının barakasının üzerine düştü
YEREL HABERLER Çakıl yüklü kamyon, Ergün Penbe'nin babasının ...
Demir yolunda yürüyen Sudem'e tren çarptı
YEREL HABERLER Demir yolunda yürüyen Sudem'e tren çarptı
Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı kişi yaralandı
Başkent EDAŞ´tan Zonguldak´a bakım ve yatırım çalışmaları  
YEREL HABERLER Başkent EDAŞ´tan Zonguldak´a bakım ve yatırım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.