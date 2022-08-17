GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, toplantının GMİS Genel Merkezi'nde Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, sendika genel kurul süreci, toplu iş sözleşmeleri, banka promosyonlarının yenilenmesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) işçi alımı çalışmaları ile iş yeri sorunlarının görüşüldüğü toplantıda alınan kararların sonuç bildirisiyle açıklandığı belirtildi.

Sendikanın 12. Olağan Genel Kurulu sürecinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi amacıyla sendika şubeleri ile genel merkez genel kurullarının oluşması için yapılan taban delege seçimlerinin 4 Ekim'de başlatılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Başkanlar Kurulumuz, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2024 tarihleri arasını kapsayacak TTK'de 30'uncu, MTA'da 20'nci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri için taslak çalışmalarının başlatılmasına, genel kurullarımızda seçilecek yönetimlerin süreci sağlıklı yürütebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasına karar vermiştir. Yerli ve milli kaynaklarımızı ülkemiz ekonomisine kazandıran TTK ile MTA daha verimli çalışabilmesi ve ülkemiz ekonomisine daha yüksek katkıda bulunabilmesi için TTK ve MTA'nın işçi açıklarının en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarına devam edecektir."

Açıklamada, Başkanlar Kurulunun, TTK ve MTA çalışanları için bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının iptal edilerek yenilenmesini veya banka promosyon bedellerinin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini talep ettiğine değinilerek, "Başkanlar Kurulumuz, TTK ve MTA'da çalışan üyelerimizin banka promosyonlarının yenilenmesi veya güncellenmesi için çalışmalarını sonuç alınıncaya kadar sürdürme kararı almıştır. 76 yıllık mücadele tarihimizde olduğu gibi her şart altında birlik ve beraberliğini koruyacak, üyelerimizin mevcut kazanımlarından en küçük bir taviz vermeyecek, haklı ve meşru taleplerimiz için mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​



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