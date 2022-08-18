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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaplı'da 9 okulda bakım ve onarım çalışması başlatıldı

AA

Alaplı'da 9 okulda bakım ve onarım çalışması başlatıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 9 okulun bakım ve onarımı için ayrılan 3 milyon 600 bin lira ödenekle çalışmalara başlandı.

Alaplı Anadolu Lisesi, TOKİ Okçular İlkokulu ve Ortaokulu, Kasımlı Ortaokulu, Şehit Mahir Yener İlkokulu, Mollabey İlkokulu, Sarıkadı İlkokulu, Aşağıdağ İlkokulu ve Ortaokulu ile Çatak İlkokulu'nda dış ve iç cephe boya ve mantolama, çatı, tuvalet, lavabo, kalorifer ve elektrik tesisatı bakım ve onarımları, kapı, pencere değişimi ve bakım onarımı, zemin değişimi, drenaj ve engelli merdiveni gibi çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına kadar çalışmaların tamamlanacağını belirterek, "Bu geniş kapsamlı çalışmayla okullarımızın tespit ettiğimiz eksiklerini tamamen gidermiş olacağız." dedi.

Geçen yıllarda da okullarda deprem güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "Bunlara ilave olarak, bu yıl yapılan büyük çaplı bakım onarımla adeta bir seferberlik başlattık. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e, ilimizin eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Okullarımızdaki bu çalışmaların, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yılmaz'a incelemelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de eşlik etti.

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