Zonguldak TSO otoparkına iki araçlık şarj istasyonu kurulacak

ZONGULDAK(AA) - Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) otoparkına iki araçlık şarj istasyonu kurulacak.

Yeşil mutabakat ve karbon ayak izinin sıfıra indirilmesi kapsamında Zorlu Enerji ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında protokol imzalandı.

Zonguldak TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, gazetecilere, ekonomik büyüme içerisinde çevreye etkinin en aza indirilmesi hatta karbon ayak izinin sıfırlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu bağlamda üyelerinin farkındalığını geliştirmek ve örnek olmak adına odanın otoparkına iki üniteli şarj istasyonu kurmak üzere görüşmelerde bulunduklarını aktaran Sarıkaya, "Son olarak Zorlu Enerji ile bu konuda anlaştık. Bir protokol imzaladık. Odamızın otoparkında iki araçlık şarj istasyonu kuruyoruz. Üyelerimiz elektrikli otomobillerini şarj edebilecekler. Yeşil mutabakat çerçevesinde kurmakta olduğumuz OSB, sanayi siteleri ve ticaret merkezlerinde buna uygun hareket ediyoruz. Çatıları güneş enerjili olarak yapıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bunun odağında gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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