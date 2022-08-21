Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Çaydamar Mahallesi Kokaksu mevkisindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Ömer Güngör'ü yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince, yoğun duman nedeniyle karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Güngör'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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