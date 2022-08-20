Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

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ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ta otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kullandığı otomobilin dün Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde kaldırıma çarparak takla atması sonucu ağır yaralanan Batuhan Şen (26), tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kent merkezinden Kilimli ilçesine giden Batuhan Şen'in kullandığı 54 AFJ 457 plakalı otomobil, dün Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde kaldırıma çarpması sonucu takla atarak sürüklenmişti.

Kazada ağır yaralanan Şen, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ekiplerin önlem aldığı tünelde ulaşım bir süre kontrollü sağlanmıştı.

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