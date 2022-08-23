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Muaythaide Malezya'da şampiyon olan Sudenur, İtalya'da kick boksta da birincilik istiyor

AA

Muaythaide Malezya'da şampiyon olan Sudenur, İtalya'da kick boksta da birincilik istiyor

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sudenur Basancı, İtalya'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da birinci olmak istiyor.

Kick boks ve muaythai dalında katıldığı yarışmalarda önemli başarılara imza atan Sudenur, son olarak 9-20 Ağustos tarihlerinde 60 ülke ve 64 takımın yarıştığı Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 57 kiloda rakiplerini geride bırakarak kürsüde ilk sırada yer aldı.

Yeni başarılara olan inancı tam olan milli sporcu, 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde İtalya'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da birincilik hedefliyor.


- "Çok gururlu ve mutluyum"


Sudenur Basancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerine ulaşabilmek için çok çalıştığını söyledi.

Çok iyi bir dönem geçirdiğini ve günde 2 idman yaptığını anlatan Sudenur, "Bu başarıyı elde etmeyi çok istedim, azmettim ve sonunda hedefimize çok şükür ulaştık. Müsabakalar çok yoğundu. Vietnam, Tayland, ABD, İran ve Kanada'dan rakiplerim vardı. Onların hepsini yenerek şampiyon olduk, altın madalyamızı aldık. Birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'mızı okuttuk, bayrağımızı göndere çektik. Bu anlatılmaz bir duygu, bu nedenle çok gururlu ve mutluyum." diye konuştu.

Sudenur, birçok insanın heyecanına ortak olduğunu ve milli gururu birlikte yaşadıklarını aktararak, "Bundan sonraki hedefim İtalya'da dünya şampiyonası var. Türkiye'deki seçmeleri kazanarak ona da katılmayı hak ettim. İnşallah orada da bayrağımızı en yükseğe çekmek, İstiklal Marşı'mızı tekrar okutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

En büyük destekçilerinden birinin İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan olduğunu belirten Sudenur, altın madalyayı kazanır kazanmaz sevincini kendisiyle paylaştığını kaydetti.


- "Muaythai milli takımımız dünyaya adını duyurdu"


Milli takım antrenörü Cemal Kocabaş da Sudenur'la gurur duyduğunu dile getirerek, "Sudenur ile bu yola 7 yıl önce çıktık. 7 yıldır hemen hemen hiçbir müsabakasını kaybetmedi. Uluslararası platformlarda onun dünya ve Avrupa şampiyonu olacağına dair ışığı görmüştüm. Hiç yanılmadık, bu da benim için ayrı bir gurur. Bu sporda ileri seviyede olan ülkelerin sporcularını yenip şampiyon olduk. Muaythai milli takımımız dünyaya adını duyurdu. Mutluyuz, milletimize armağan olsun." şeklinde konuştu.


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