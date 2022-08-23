Zonguldak'ta emekli madenci tarıma yöneldi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta madencilik sektöründen emekli olduktan sonra tarıma yönelen Ramazan Kiren, 10 dönüm arazisine ayçiçeği ekti.

Uzun yıllar Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalıştıktan sonra emekli olan Kiren, tarımla ilgilenmeye karar verdi.

Kiren, Çaycuma ilçesinde 10 dönüm arazisinde ayçiçeği yetiştiriciliğine başladı.

- "Tarım yapmamız lazım"

Ramazan Kiren, gazetecilere, emekli olduktan sonra tarıma yöneldiğini söyledi.

Kiren, 10 dönüm arazisine ayçiçeği ektiğini aktararak, şöyle konuştu:



"Buranın maliyeti bana 8 bin lira. Buradan hasat zamanı inşallah güzel verim alırız. İnşallah hem emeğimizin karşılığını alırız hem de insanlara tarımı anlatabiliriz. Ekim yapın, siz de kazanın ülkemiz de kazansın. Ayçiçeklerini sıralı sistem ektirdim. Eskiden rastgele saçardık, tohum ayrı yere, gübre ayrı yere giderdi. Üç torba gübre yetti, verimi de ondan. Tarım yapmamız lazım. Dünyaya bizim bakmamız lazım. Bu arada emeğimizin ve alın terimizin karşılığını almamız lazım."

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