TTK Karadon Müessesesinde yeni üretim panosu açıldı

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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesinde yeni üretim panosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulunuldu, kurban kesildi. Törende, Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Törene, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.



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