Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çaycuma-Bartın yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 74 BM 883 plakalı otomobil, Akyamaç köyü mevkisinde devrildi.

Kazada araçta sıkışan İlkay Ç, Elif Ç. ve Sevgül Ç. (72), olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sevgül Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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