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Zonguldak'ta sıcaktan etkilenen hastanın kafa derisinde "sıcak ödemi" oluştu

AA

Zonguldak'ta sıcaktan etkilenen hastanın kafa derisinde "sıcak ödemi" oluştu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kafasında oluşan şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastaya, genellikle sıcak havalarda el ve ayaklarda görülen "sıcak ödemi" teşhisi konuldu.

İstanbul'dan tatil için Zonguldak'a gelen ve iki gün üst üste nemli ve sıcak havada denize giden 33 yaşındaki Caner Arık, 23 Ağustos'ta kafasında büyük şişlik oluştuğunu fark etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bölümüne başvuran Arık'ın yapılan muayenesinde, saçlı derisinde genellikle el ve ayaklarda görülen "sıcak ödemi" tespit edildi.

Alerji tedavisine yanıt vermeyince rahatsızlığı kötü huylu olmadığı için evine gönderilen Arık'a herhangi bir tedavi uygulanmadı.

Arık'ın kafa derisindeki sıcak ödeminin nadir olarak görüldüğünü belirten uzmanlar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

- "Saçlı deride çok beklediğimiz bir durum değildi"

Acil Tıp Uzmanı Doktor Abdullah Cüneyt Hocagil, gazetecilere, ödeme neden olan sebeplere baktıklarını belirterek, "Vakamızın iki gün içerisinde iki sefer denize gittiğini, plajda vakit geçirdiğini, sporcu olduğunu, vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini, günlük proteinle beslendiğini, iki günde bir de 25 gram kadar protein tozu tükettiğini öğrendik. Bunun üzerine diğer lokalize ödem yapan nedenleri dışladıktan sonra bunun sıcağa bağlı bir ödem olduğunu, kafa derisinde nadir görülen sıcak ödemi olduğunu saptadık." dedi.

Sıcaklık hastalıklarının sıcak hava akımlarının olduğu dönemlerde sık karşılaştıkları bir durum olduğunu dile getiren Hocagil, şunları kaydetti:

"En çok iyi huylu isilik dediğimiz sıcağa bağlı döküntüler, ellerde ayaklarda sıcağa bağlı şişlik, onun bir üst kademesi sıcağa bağlı senkop (bayılma) olabiliyor, ölümcül olanı da sıcak çarpması oluyor son kademede. Sıcak ödemi sık görülen bir durum. Sıcak havalarda damarların genişlemesine bağlı kanın içerisindeki sıvı hücreler arası boşluğa geçiyor ve orada bir şişlik oluyor. Genelde elde ve ayakta görülen sıcak ödemini saçlı deride gördük. Saçlı deride çok beklediğimiz bir durum değildi. Literatürü taradık, literatürde benzer vakalara rastlayamadık. Biz bu sürecin sonunda vakadan 'olur' aldık. Uluslararası kongrede bu vakayı nadir görülen saçlı deride sıcak ödemi olarak yayınlayacağız."

Hocagil, almaları gereken birkaç ders olduğunu anlatarak, "Özellikle sıcak ödeminin ciddi tedavisi yok. Bu hastaya da sıcaktan kaçınmasını önerdik, günlük takip ediyoruz. Yapılacak şey bol sıvı tüketmek, sıcaktan kaçınmak, bunun gibi hastalarda karbonhidrat beslenmesine daha ağırlık vermek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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