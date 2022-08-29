Zonguldak'ta evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sakallar köyünde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kaldıkları adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, motorlu testere, elektrikli testere, ot biçme makinesi, spiral motoru ve 100 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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