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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor

AA

Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı.

Sakarya Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı Albay Fahri Can, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Tunç, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde devam eden törende ise Vali Kaldırım, törene katılanları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunduğu etkinlikte, Piyade Yüzbaşı Erçin Yanık günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmi geçit töreniyle sona erdi.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra valilikte tebrikat töreni gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi önünde devam eden törende ise Vali Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, katılımcıları selamladı.

Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı'nın konuşmasının ardından bir öğrenci tarafından şiir okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Tören sonunda ödül töreni ve kortej geçişi yapıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Kültür Tepesi'nde başlayan törene, Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Vali Yavuz, Turan ve Büyükakın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kocaeli Valisi Yavuz, daha sonra Valilik Karamürsel Alp Salonu'nda tebrikleri kabul etti. Kocaeli Valiliği önünde devam eden törende Yavuz, Turan ve Büyükakın, katılımcıları selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı etkinlikte, öğrenciler halk oyunu ve dans gösterisi sundu.

Tören, belediye bandosu ve mehter takımı eşliğinde askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

- Düzce

Düzce'de kutlamalar kapsamında Anıt Park Meydanı'nda çelenk bırakıldı.

Tebrikleri kabul eden Vali Cevdet Atay, protokol ile İstanbul Caddesi'nde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Düzce Belediyesi Mehter Takımı'nın mini konser verdiği tören, İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki araçların geçiş töreniyle sona erdi.

Törene, Vali Atay'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

- Bartın

Bartın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Atatürk anıtına çelenk sundu.

Kutlama programı Bartın Valiliğinde tebligatların kabul edilmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklerle devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi.

Kutlamalara, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, kurum müdürleri, askeri erkân, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Bolu ve Karabük

Büyük Zafer'in 100. Yılı Bolu'da da coşkuyla kutlandı.

Anıt Park'ta düzenlenen törende, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay İslam Can ve Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kılıç makamında tebrikleri kabul etti.

İzzet Baysal Caddesi'ndeki törende ise Vali Kılıç, Can ve Özcan vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyeleri takdim edildi.

Halk oyunu ekibi ve sporcuların gösteri yaptığı etkinlikte, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan komandolar, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Karabük'te ise Vali Fuat Gürel, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Kent Meydanı'ndaki törene katıldı.

Gürel ve Belediye Başkanı Rafet Vergili, burada Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Karate, cimnastik, halk oyunları ve çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlik sonunda geçiş töreni yapıldı.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.


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