Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 78 EY 161 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçip takla attıktan sonra devrildi.



Kazada araçta bulunan H.E. ve S.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.



Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bir süre aksayan ulaşım, aracın vatandaşların yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.



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