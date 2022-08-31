Zonguldak'ta balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayacak

ZONGULDAKK (AA) - Zonguldak'ta denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, hava koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle denize açılamayacak.

Liman Başkanlığı'nın avlanmaya çıkılmaması yönünde uyarıları dikkate alan balıkçılar, Kozlu Limanı'nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların yeni sezon için hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Yeni sezona umutlu girdiklerini belirten Kayhan, "Meteorolojik koşullar ve Liman Başkanlığı'ndan balıkçılara bildirilen acil kodla hava durumunun bozuk olduğu, bu akşam balıkçılar için sakıncalı olacağı için çıkamıyoruz. Ancak sabaha doğru normale dönerse çıkılacaktır. Bundan sonra havaların iyi olmasını bekliyoruz. Kazasız belasız bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Gece hava müsait olsaydı 'Vira Bismillah' diyecektik." şeklinde konuştu.

Ordu'dan gelen kaptan Salih Emeksiz de hava şartları sert olduğundan dolayı denize açılamayacaklarını belirterek, "Gece yarısından sonra belki bir ağ atma ihtimalimiz olabilir ancak gündüzden hava şartları müsait değildi. Onun için biraz tedirgin olduk."dedi.

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