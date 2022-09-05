Zonguldak'ta yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Kadının köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendiriliyor.

Almanya'dan tatil için Burhanoğlu köyüne gelen 79 yaşındaki Hamide Demir'den haber alamayan kızı, köydeki yakınlarına haber verdi.

Yaşlı kadını yeğeni, bahçede hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine söz konusu yere gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bahçeye otları biçmek için gittiği öğrenilen Demir'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendirilen yaşlı kadının ölüm nedeninin otopsi sonrası kesinlik kazanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.