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Zonguldak'ta başı kopmuş cesede ilişkin tutuklanan kardeşi, kasketi ve kıyafeti ele verdi

AA

Zonguldak'ta başı kopmuş cesede ilişkin tutuklanan kardeşi, kasketi ve kıyafeti ele verdi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl ormanlık alanda başı kopmuş cesedi bulunan kişinin tutuklanan kardeşi, kasketi ve kıyafetinden tespit edildi.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mustafa Keleş'in (70) 21 Kasım 2021'de başı kopmuş cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, maktulün tutuklanan kardeşi İbrahim Keleş'in (63), olay günü ormanlık alana küfe (büyük sepet) ve baltayla gittiği, odun kesmeden boş şekilde geri döndüğü bilgisine ulaştı.

Daha sonra ekiplerce 27 Mayıs 2021'de beraberindeki 10 kişiyle gözaltına alınan Keleş'in, başındaki yara izi sorusuna, önce evde çarptığını, daha sonra bahçede yaralandığını öne sürerek olayla bir ilgisinin olmadığı yönünde cevap verdiği öğrenildi.

Diğerlerinin de ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i 30 Mayıs 2021'de hakimlikçe, 6'sı da 1 Haziran 2021'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı daha da derinleştiren jandarma ekipleri, Keleş'in normalde takmadığı kasketi olay sonrası yara izini gizlemek için kullandığını takip sonucu belirledi.

Şüphelinin olaydan bir gün önce çekilen fotoğrafına da ulaşan jandarma, evde yapılan aramada, Keleş'in fotoğrafta üzerinde bulunan kıyafeti bulamayınca zanlıdan getirmesini istedi. İlk önce böyle bir kıyafeti olmadığını belirten zanlının, daha sonra farklı kıyafet verdiği, bunun ortaya çıkması üzerine de bahse konu kıyafeti kirlendiği gerekçesiyle sobada yaktığını söylediği öğrenildi.

Çelişkili ifadeler verince 6 Eylül'de ekiplerce yeniden gözaltına alınan zanlı, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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