Zonguldak'ta gölgesine oturduğu minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta gölgesinde serinlemek için önüne oturduğu minibüsün hareket etmesi sonucu altında kalan 83 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Mithatpaşa Mahallesi'nde Mehmet Baş (83), Karaelmas dolmuş duraklarında park halindeki 67 M 0009 plakalı minibüsün gölgesinde serinlemek istedi.

Minibüsün önüne oturan Baş'ı fark etmeyen sürücü M.K. (43), aracını çalıştırarak hareket etti. Bu sırada Baş, minibüsün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



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